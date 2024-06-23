شكرا لقرائتكم خبر عن «إدارات» تستلم خطاب ترسية عقد من «المعمر» بقيمة 125.77 مليون ريال والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة إدارات للاتصالات وتقنية المعلومات (إدارات) استلامها خطاب ترسية عقد من شركة المعمر لأنظمة المعلومات (طرف ذات علاقة) لتقديم خدمات دعم ومساندة لمرافق مراكز البيانات الخاصة بمشاريع (سحايب).

وقالت الشركة في بيان على تداول اليوم: إن قيمة العقد تبلغ نحو 125.773 مليون ريال.

وأضافت أن شركة إدارات ستتولى مسؤولية تقديم خدمات الدعم والمساندة والتي تتضمن إدارة، وتشغيل وصيانة مرافق مراكز البيانات (سحايب) في منطقتي الرياض والدمام، اعتبارا من الربع الثاني من عام 2024 وحتى نهاية عام 2025.