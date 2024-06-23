شكرا لقرائتكم خبر عن «أملاك للتمويل»: إيداع عائد بيع كسور الأسهم في حسابات المستحقين والان نبدء بالتفاصيل

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الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة أملاك العالمية للتمويل الانتهاء من عملية بيع كسور الأسهم الناتجة عن زيادة رأس مال الشركة الموافق عليها من قبل الجمعية العامة غير العادية المتضمنة زيادة رأس المال المنعقدة يوم الإثنين 20 مايو 2024م، وإيداع عوائد عملية بيع كسور الأسهم في حسابات المساهمين المستحقين.وقالت الشركة في بيان على تداول: إن المبلغ العائد من عملية بيع كسور الأسهم: 110.916 ألف ريال، فيما بلغ متوسط سعر البيع لكل سهم 10,947 ريال.وأضافت أن تاريخ إيداع مبالغ بيع كسور الأسهم في حسابات المساهمين المستحقين 2024-06-19.ونوهت بتوزيع العائد عن عملية بيع كسور الأسهم عن طريق البنك الأهلي السعودي، وذلك بإيداع عائد بيع كسور الأسهم في الحسابات البنكية المربوطة بالمحافظ الاستثمارية للمساهمين المستحقين.وأشارت إلى أنه يمكن لأي مساهم من مساهمي الشركة في حالة تعثر عملية الإيداع مراجعة أقرب فرع من فروع البنك الأهلي السعودي لاستلام مستحقاته.