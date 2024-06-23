شكرا لقرائتكم خبر عن كوريا الجنوبية.. توقعات بارتفاع صادرات السيارات لمستوى قياسي والان نبدء بالتفاصيل

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية