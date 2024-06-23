شكرا لقرائتكم خبر عن كوريا الجنوبية.. توقعات بارتفاع صادرات السيارات لمستوى قياسي والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - توقعت الجمعية الكورية للسيارات والتنقل(كاما) اليوم الأحد ارتفاع صادرات السيارات الكورية الجنوبية لمستوى قياسي هذا العام.
ويرجع ذلك إلى الطلب القوي على الطرازات الصديقة للبيئة والسيارات الرياضية متعددة الأغراض.
ونقلت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء عن الجمعية القول إنه من المتوقع زيادة صادرات السيارات بنسبة 5.4% على أساس سنوي لتصل إلى 74.7 مليار دولار خلال عام 2024، فيما يعد أعلى مستوى على الإطلاق.
وكانت صادرات السيارات قد ارتفعت خلال أول خمسة أشهر من العام بنسبة 4.7% على أساس سنوي لتصل إلى 30.8 مليار دولار، فيما يعد رقما قياسيا لأي فترة أخرى على الإطلاق.
وجاء في تقرير الجمعية أنه" من المتوقع أن تسجل صادرات السيارات نموا ثابتا خلال النصف الثاني، ويرجع ذلك إلى الطلب القوي من سوق أمريكا الشمالية وارتفاع شعبية الشركات المحلية التي تنتج السيارات الرياضية متعددة الأغراض والهجينة.
ويرجع ذلك إلى الطلب القوي على الطرازات الصديقة للبيئة والسيارات الرياضية متعددة الأغراض.
ونقلت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء عن الجمعية القول إنه من المتوقع زيادة صادرات السيارات بنسبة 5.4% على أساس سنوي لتصل إلى 74.7 مليار دولار خلال عام 2024، فيما يعد أعلى مستوى على الإطلاق.
وكانت صادرات السيارات قد ارتفعت خلال أول خمسة أشهر من العام بنسبة 4.7% على أساس سنوي لتصل إلى 30.8 مليار دولار، فيما يعد رقما قياسيا لأي فترة أخرى على الإطلاق.
وجاء في تقرير الجمعية أنه" من المتوقع أن تسجل صادرات السيارات نموا ثابتا خلال النصف الثاني، ويرجع ذلك إلى الطلب القوي من سوق أمريكا الشمالية وارتفاع شعبية الشركات المحلية التي تنتج السيارات الرياضية متعددة الأغراض والهجينة.