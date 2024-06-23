شكرا لقرائتكم خبر عن "الاتصالات" تعلن فتح باب التقديم لمبادرة "بناة مصر الرقمية" لإعداد كوادر تقنية والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عن فتح باب التقديم في "مبادرة بُناة مصر الرقمية" للعام الدراسي 2024/2025 وتهدف المبادرة إلى إعداد كوادر تقنية متميزة وتنمية القدرات الإبداعية للشباب.

ويشمل البرنامج عدة تخصصات، منها علوم البيانات والذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني والحوسبة السحابية والأنظمة المدمجة والفنون الرقمية وتحليل الأعمال وتخطيط موارد المؤسسات وتطوير البرمجيات وتصميم الإلكترونيات، إلى جانب تدريبات لتنمية المهارات القيادية والإدارية واللغوية.

مبادرة بُناة مصر الرقمية هي منحة مجانية أطلقتها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في سبتمبر 2020 خلال افتتاح السيد رئيس الجمهورية لعددٍ من المنشآت التعليمية، وتندرج المبادرة تحت محور "بناء الإنسان المصري" في استراتيجية بناء مصر الرقمية التي تنفذها وزارة الاتصالات.

وتتمثل الأهداف الرئيسية للمبادرة في إعداد كوادر تقنية عالية التخصص في أحدث مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتنمية القدرات الإبداعية للشباب المصري من خلال توفير بيئة محفزة على الإبداع، وتطوير مهارات الأكاديميين من خلال توفير فرص لتبادل الخبرات، وبناء شراكات فعّالة طويلة الأجل مع الشركات العالمية والجامعات المتخصصة.

وتنقسم المبادرة إلى برنامجين: برنامج ذوي الخبرة ومدته 12 شهرًا، والبرنامج الاحترافي ومدته ثمانية أشهر. ويشمل البرنامجين مجموعة من التخصصات التكنولوجية، إلى جانب التدريب على المهارات القيادية والإدارية واللغة الإنجليزية وتدريب متخصص في الابتكار وريادة الأعمال ومنصات العمل الحر.