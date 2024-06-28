إعلام عبري: الجيش سيبقى مسيطرًا على محور فيلاديلفيا لـ 6 أشهر

ياسر رشاد - القاهرة - أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الجمعة، بأن الجيش الإسرائيلي سيبقي إحكامه السيطرة على محور فيلاديلفيا لـ6 أشهر مقبلة على الأقل.

ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، صباح اليوم الجمعة، أن "الجيش الإسرائيلي يعتقد ببقائه مسيطرا على محور فيلاديلفيا بمدينة رفح جنوبي قطاع غزة، لنصف عام على الأقل".

وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، صرح نائب سابق لرئيس الوزراء الإسرائيلي بأن حركة حماس الفلسطينية، فكرة ومن المستحيل القضاء عليها، حيث نقلت الإذاعة الإسرائيلية عن حاييم رامون، وزير العدل الإسرائيلي السابق، أن "حركة حماس عبارة عن فكرة وأيديولوجيا ومن المستحيل القضاء على فكرتها".

وأوضح حاييم رامون، والذي تولى أكثر من وزارة خلال السنوات الماضية، من بينها وزارة العدل، في معرض الإجابة عن سؤال يتعلق حول مدى إمكانية هزيمة أو القضاء على "فكرة حركة حماس"، أن "النازية فكرة ولكن ليس لها دولة، ومن المؤكد أنه من المستحيل القضاء على فكرة حماس، ولكن لا ينبغي لمنظمة إرهابية السيطرة على الأرض"، على حد قوله.

ويشار إلى أن حاييم رامون، قد صرح، في الثامن من شهر مارس الماضي، قد قال إن "إسقاط حركة حماس مدنيا لا يقل أهمية عن إسقاطها عسكريا"، مضيفًا بشأن السيطرة المدنية على غزة، أن "من يسيطر على الأقسام داخل القطاع سيحكم غزة، وحاليا من يسيطر على أغلبية الأقسام هي حركة حماس".

وزعم الوزير الإسرائيلي السابق أن "إسقاط حماس مدنيا لا يقل أهمية عن إسقاطها عسكريا".

وأسفرت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، حتى الآن، عن سقوط نحو 38 ألف قتيل وأكثر من 86 ألف جريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وذلك ممن وصلوا إلى المستشفيات، فيما لا يزال أكثر من 7 آلاف مفقود تحت الأنقاض الناتجة عن القصف المتواصل في أنحاء القطاع.

وتعاني جميع مناطق قطاع غزة أزمة كبيرة في المياه والغذاء، جراء تدمير الجيش الإسرائيلي للبنى التحتية وخطوط ومحطات تحلية المياه، فيما حذرت الأمم المتحدة من تداعيات أزمة الجوع التي يتخبط فيها سكان غزة مع استمرار الحرب بين حركة حماس وإسرائيل.

ومنذ اندلاع الحرب المدمرة على القطاع، في 7 أكتوبر الماضي، أحكم الجيش الإسرائيلي حصاره على قطاع غزة، وقطع إمدادات الماء والغذاء والأدوية والكهرباء والوقود عن سكان القطاع البالغ عددهم نحو 2.3 مليون فلسطيني، الذين يعانون بالأساس أوضاعا متدهورة للغاية.