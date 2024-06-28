المناظرة بين الديمقراطيين والجمهوريين تكشف عن التفرقة العنصرية في أمريكا

ياسر رشاد - القاهرة - كشفت المناظرة التى عقدت بين المرشحين الديمقراطى جو بايدن ومنافسه الجمهورى دونالد ترامب عن الوجه الحقيقى للتفرقة العنصرية وعدم توافر العدالة الإجتماعية، حيث واجهت شبكة سى إن إن كلا المرشحين بتقصيرهما فى حقوق الأمريكيين من ذوى الأصول الإفريقية والإسبانية ووصفتهم المذيعة دانا باش بأنهم محبطين، وبدأت بسؤال بايدن عما سيقوله للسود فى هذه الحالة بالإشارة الى تقصير إدارته فى حقوقهم، قال بايدن عليهم ألا يكونوا محبطين لأن إدارته وفرت إليهم قروض من أجل الحصول على شقق وإستكمال دراساتهم وكذلك التقدم للعمل فى مجالات الطب والتمريض وإعفاء من يسدد فواتيره وأقساطه لمدة 10 سنوات من المتبقى.

أما ترامب فهاجم بايدن من بوابة التضخم التى لم تترك السود والإسبان للعيش فى أمان بعد أن تضاعفت أسعار البقالة 3 مرات مما مثّل عقبات كبيرة امام وفاء تلك الأسر بإحتياجات أطفالها فى الغذاء، وبرر ترامب فشل إدارة بايدن فى توفير الوظائف المطلوبة للسود والإسبان إنما يرجع الى إقتناصها من قبل المهاجرين غير الشرعيين الذين دخولا الولايات المتحدة وأخذوا حقوقهم.