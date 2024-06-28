عضو في الكونغرس: بايدن ظهر غير مؤهل عقليًا خلال مناظرته مع ترامب

ياسر رشاد - القاهرة - قال عضو الكونغرس الأمريكي، بول غوسار، إن "الرئيس الأمريكي جو بايدن، أظهر خلال مناظرة مع سلفه دونالد ترامب، أنه غير مؤهل عقليا لتولي أعلى منصب حكومي".

وقال غوسار لوكالة "سبوتنيك": "في مناظرة اليوم، تلعثم جو بايدن، بصوت عالٍ وبقي لوقت طويل صامتًا. إنه غير مؤهل عقليًا ليكون رئيسًا للولايات المتحدة".

وانتهت المناظرة الأولى بين الرئيس الأمريكي جو بايدن، وسلفه دونالد ترامب، إذ أثيرت تكهنات وآراء حول هوية المنتصر، الذي قدم أفضل أداء خلالها.

وجرت المناظرة التلفزيونية الأولى بين الرئيس الأمريكي جو بايدن، وسلفه دونالد ترامب، في أتلانتا بولاية جورجيا الأمريكية، حيث ناقش المرشحان توقعات الحرب العالمية والصراع في أوكرانيا، ومشاكل الاقتصاد الأمريكي، ولم تخل المناقشات من تبادل الاتهامات.

ونظم الحدث شبكة "CNN" الأمريكية، وللمرة الأولى في تاريخ الولايات المتحدة، لم يكن هناك جمهور في الـ"ستوديو"، حيث أُجريت المناظرة، بل كان هناك فقط المصورون والمحاورون، والمشاركين.

ووفقًا لتقارير، أعرب عدد كبير من الديمقراطيين عن مخاوفهم بشأن أداء بايدن، السيئ وتأثيراته فى مستقبل حملته الانتخابية.

ترامب: بايدن يتصرف مثل فلسطيني

وصف الرئيس الجمهوري السابق دونالد ترامب، الخميس، منافسه الديمقراطي، جو بايدن، بأنه يتصرف «كفلسطيني» في النزاع بين إسرائيل و«حماس».

وخلال أول مناظرة بينهما في إطار الانتخابات الرئاسية الأميركية، قال ترامب متحدثًا عن بايدن: «لقد أصبح مثل فلسطيني، لكنهم لا يُحبونه لأنه فلسطيني سيئ جدًا. إنه (فلسطيني) ضعيف».

يُذكر أن المناظرة اختتمت في الساعات الأولى من صباح اليوم (الجمعة)، وتصدرت قضايا حرب غزة وأوكرانيا والمشاكل الاقتصادية في الولايات المتحدة، إجابات المرشحين عن الأسئلة، ولم تخلُ المناظرة من تبادل عنيف للاتهامات بين المتنافسين.