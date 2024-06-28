بايدن يسخر من إدعاء ترامب برغبته في توفير الهواء النظيف

ياسر رشاد - القاهرة - سخر جو بايدن المرشح الديمقراطى من منافسه الجمهورى دونالد ترامب عند إجابة الأخير على تساؤل ماذا سيفعل فى ملف التغيرات المناخية وكيفية حماية البلاد من تداعياته ؟ فأجاب ترامب أنه أكثر إنسان يريد أن يعيش فى بيئة نظيفة ويستنشق هواء منعشا غير ملوث، إلا أن جو بايدن إلتقط كلمات ترامب وتساءل عن كيفية تحقيق ذلك وهو كان اول من إنسحب من إتفاقية باريس للتغيرات المناخية ومزقها بيده، والتى من المفترض أن توفر الدول الأعضاء حماية من إزدياد درجات الحرارة التى قد تصل الى 3 ونصف درجة مئوية هى المرحلة التى لا يمكن إستمرار الحياة معها حسب قول بايدن.

فسارع ترامب مبرر إنسحابه من إتفاقية باريس واصفا إياها بالمشروع الذى يكلف الخزانة الأمريكية المليارات والتى لا يريد ترامب خسارتها وقد ينتفع بها مرضى السكر فى شراء الإنسولين وتغطية المزيد فى الحماية والضمان الإجتماعى .

وعلى الجانب الأخر أكد بايدن أن الولايات المتحدة أكبر منتج ومصنع فى العالم فكيف لهم ألا يتحملوا المسؤولية ويكونوا موجودين فى الإتفاقية التى عاد اليها بايدن فور إنتخابه فى 2020.