مستعمرون يقتحمون منطقة أثرية في بيت أمر شمال الخليل

ياسر رشاد - القاهرة - اقتحمت مجموعة من المستعمرين، اليوم الجمعة، منطقة عين جدور الأثرية في بلدة بيت أمر شمال الخليل بحماية جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وأشار الناشط الإعلامي محمد عوض، إلى أن عشرات المستعمرين المسلحين بحماية جنود الاحتلال نفذوا جولة استفزازية انطلاقا من مستعمرة "بيت عين" المقامة على أراضي المواطنين شمال بيت أمر مرورا بمنطقة "صافا"، ثم منطقة عين جدور الأثرية، حيث أمضوا فيها بعض الوقت وهم يتصفحون خرائط بحوزتهم، ومن ثم واصلوا سيرهم باتجاه منطقة "شعب الجراشية"، وصولا إلى منطقة "البويرة" ومستعمرة "كرمي تسور" المقامة على أراضي المواطنين جنوب بيت أمر.

ولفت إلى اقتحامات ومسيرات استفزازية ينفذها المستعمرون بين فترة وأخرى، بحماية جيش الاحتلال، بهدف التوسع الاستعماري والاستيلاء على مزيد من أراضي المواطنين.

الاحتلال يعتقل عددًا من الفلسطينيين من طولكرم ونابلس صباح اليوم

قامت قوات الاحتلال الإسرائيلي بمواصلة حملات الاعتقال التي تشنها بشكل يومي، حيث اعتقل الاحتلال صباح اليوم الجمعة الموافق 28 يونيو، أربعة شبان من مدينة طولكرم.



ووفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، ذكرت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اعتقلت الأشقاء أحمد ومحمد وعلي وحمزة الغزاوي، بعد مداهمة منزلهم في المدينة.



الاحتلال ينشر القناصة فوق منازل قرية برقة بنابلس



كما اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم، مواطنين من قرية برقة شمال غرب نابلس.

وأفادت مصادر محلية بأن عدة آليات عسكرية اقتحمت القرية فجرا، واعتلى القناصة أسطح المنازل، وحاصروا أحد المنازل في القرية، فيما داهم الجنود منازل أخرى واعتقلوا منها المواطنين راغب إياد صلاح، ومحمد مراد دغلس، بعد أن فتشوا منزليهما.



وفي سياق آخر كان المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة رياض منصور، قد طلب الليلة، بفرض وقف إطلاق النار في غزة كخطوة أولى لإنهاء الأزمة الإنسانية.



جاء ذلك خلال الاجتماع السنوي حول الشؤون الإنسانية الذي يعقده المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة في نيويورك.



وقال منصور إن الوضع الإنساني في فلسطين المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، يتدهور إلى مستويات غير مسبوقة بسبب الجرائم الاسرائيلية التي تعطيها الحكومة الاسرائيلية الضوء الأخضر، وترتكبها قوات الاحتلال وجماعات المستعمرين، لخلق بيئة قسرية لإجبار شعبنا على النزوح من أرضه بهدف جعل فلسطين موطنًا غير قابل للعيش للشعب الفلسطيني... بحسب ما نقلت وفا.

وفي سياق آخر، بحث الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو) ينس ستولتنبرج، خلال لقائه، الخميس مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في مقر الناتو بالعاصمة البلجيكية بروكسل، الاستعدادات النهائية لقمة الناتو التي ستعقد في العاصمة الأمريكية واشنطن خلال الفترة من 9 إلى 11 يوليو القادم.