زلزال بقوة 7.2 ريختر يضرب البيرو وتحذير من موجات تسونامي

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن مركز المسح الجيولوجي الأمريكي، اليوم الجمعة، أن زلزالًا بقوة 7.2 درجة على مقياس ريختر وقع قبالة سواحل البيرو، مع توقع بحدوث موجات تسونامي.

وذكر المركز أن "الزلزال وقع على بعد 600 كيلومتر عن العاصمة ليما، على عمق 28 كيلومترًا".

من جانبها، أعلنت الحكومة البيرو، أنه "وفقًا للتقارير الأولية لم تقع وفيات"، لافتة إلى أنها تراقب التأثير على البنى التحتية.

فيما قالت الرئاسة البيروفية عبر حسابها على منصة "إكس" إن "الحكومة تراقب الوضع وتقيّم أي أضرار محتملة".

وفي السياق ذاته، أصدر مركز "التحذير من تسونامي" في المحيط الهادئ (PTWC)، في البداية تحذيرًا من موجات تسونامي "محتملة" يصل ارتفاعها من 1 إلى 3 أمتار على طول بعض المناطق الساحلية في البيرو، لكنها ألغت التحذير في وقت لاحق.

يشار إلى أن البيرو، التي يبلغ عدد سكانها نحو 33 مليون نسمة، وتقع ضمن "حزام النار" في المحيط الهادئ، وهي منطقة شاسعة ذات نشاط زلزالي كثيف، تمتد على طول الساحل الغربي للأمريكيتين.