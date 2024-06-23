شكرا لقرائتكم خبر عن بعد تراجع «إنفيديا».. هل تصاب الأسهم الأمريكية بانتكاسة كبرى؟ والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تراجعت أسهم شركة «إنفيديا» خلال التداولات الأخيرة بعد ارتفاعات عالية الأسبوع الماضي وهو الأمر الذي أصاب المستثمرين بقلق حول إمكانية تعرض مؤشر ستاندرد آند بورز وناسداك لانتكاسة كبيرة بشكل متزايد وسط تعثر بعض الأسهم، وفق ما ذكرت منصة ماركت واتش. إمكانية تراجع الأسهم الأمريكية وقالت ميليسا براون المديرة الإدارية للأبحاث التطبيقية في "سيم كورب" : "من الناحية الحسابية وبالنظر إلى إنفيديا أكبر سهم في السوق الأمريكية فإنه إذا انخفض فلا بد أن ينخفض السوق نوعًا ما ولكن لا يدخل ضمن مرحلة الانتكاس بل التراجع غير أن ذلك قد لا يستمر مطولا". حالة الأسهم هذا الأسبوع سيتم افتتاح العقود الآجلة لمؤشر داو جونز مساء الأحد، إلى جانب العقود الآجلة لمؤشر إس آند بي والعقود الآجلة لمؤشر ناسداك.

ستتصدر أرباح "مايكرون تكنولوجي" ومقياس التضخم المفضل لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي عناوين الأسبوع الحالي.

شهد ارتفاع سوق الأسهم مكاسب أسبوعية حيث سجل مؤشر القياسي وناسداك المركب أعلى مستوياته على الإطلاق صباح الخميس لكن نلى ذلك حالة من الضعف في أواخر الأسبوع. تراجع أسهم «إنفيديا» تراجعت أسهم «إنفيديا» وغيرها من شركات شرائح الذكاء الاصطناعي مثل "تايوان سيميكونديكتور" و "آرم" من أعلى مستوياتها القياسية بعد التحركات الكبيرة في الأسابيع الأخيرة.

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وانخفض سهم إنفيديا بنسبة 5٪ خلال الأسبوع المنصرم إلى 126.57 نقطة. و تراجعت الأسهم من أعلى مستوى قياسي بلغ 140.76 خلال الخميس. وأصبحت الشركة الرائدة في مجال شرائح الذكاء الاصطناعي الآن أعلى بنسبة 25.3% من خط الـ 50 يومًا وذلك بعد أن تجاوزت لفترة وجيزة 40٪ يوم الخميس. اتجاه أرباح «ميكرون» يمكن أن تكون أرباح ميكرون يوم الأربعاء المقبل أمرًا أساسيًا في التأثير على أسهم الذكاء الاصطناعي حيث أنها ستكون بين خيارين إما ستجد الدعم أو تعاني من تراجع أكثر جدية.

كما ستصدر وزارة التجارة مقياس التضخم المفضل لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي وهو مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسية صباح يوم الجمعة.

ويتوقع الاقتصاديون قراءة ضعيفة نسبيًا لشهر مايو.

وتشهد الأسواق الآن احتمالات بنسبة 65٪ تقريبًا لخفض سعر الفائدة الفيدرالي في سبتمبر وتخفيضين في عام 2024. أداء سوق الأسهم الأمريكية شهد ارتفاع سوق الأسهم الأسبوع الماضي مكاسب متباينة ما بين ضئيلة إلى قوية على المؤشرات الرئيسية في ضوء الاضطراب الذي حدث في أواخر الأسبوع بسبب شرائح الذكاء الاصطناعي.

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قاد مؤشر داو جونز الصناعي المؤشرات بتقدم بنسبة 1.45% في تداولات سوق الأسهم الأسبوع الماضي متحركًا فوق خط الـ 50 يومًا إلى أعلى مستوى خلال شهر واحد. وارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.6%.

كما وارتفع مؤشر ناسداك المركب بأقل من نقطة واحدة. تباين مؤشرات الأسهم قال محللون أنه قد شهدت الأسهم القيادية أسبوعًا متباينًا حيث حققت معظم المكاسب يوم الاثنين وتكبد بعضها خسائر فادحة خلال يومي الخميس والجمعة.

ومع ذلك، فإن مؤشر ناسداك وستاندرد آند بورز 500 يقعان تحت أعلى مستوياتهما.

ويرتفع مؤشر ناسداك الآن بنسبة 6.7% فوق خط الـ 50 يومًا.

ولا يزال هذا ممتدًا ولكنه انخفض من 8.3٪ يوم الاثنين. إن توقف مؤشر ناسداك مؤقتًا أو انخفاضه قليلاً على مدار أسبوعين مع استراحة أسهم إنفيديا و الذكاء الاصطناعي سيكون أمرًا إيجابيًا.

وارتفع العائد على سندات الخزانة لأجل 10 سنوات أربع نقاط أساس إلى 4.26%.

وارتفعت العقود الآجلة للنفط الخام الأمريكي بنسبة 3.4% إلى 80.73 دولاراً للبرميل الأسبوع الماضي. ماذا ينتظر المستثمرين؟ يبدو السوق غير حاسم بعض الشيء ومما لا يساعد على ذلك أن مؤشر ناسداك لا يزال ممتدًا إلى حد ما.

ربما تهبط بعض الأسهم على مؤشر ناسداك مدفوعة بتراجع الذكاء الاصطناعي.

وفي الوقت نفسه، تبدو الشركات الكبرى مثل : ميتا و أمازون ومايكروسوفت وألفابيت وجوجل قوية بشكل عام.

هناك عدد من الأسهم في القطاعات غير التكنولوجية التي تظهر قوتها أو تكاد تكون في مركزها.