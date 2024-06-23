بواكير الرطب

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بجميع أنواعه، بدأت تستقبلها أسواق ينبع هذه الأيام، من مزارع ينبع النخل وقراها. ووثقت «واس»، في جولة ميدانية، حركة البيع والشراء في سوق التمور والرطب بينبع بحراج الرطب، حيث يشهد سوق ينبع للرطب هذه الأيام جلب كميات من الرطب للسوق بجميع أنواعه: كاللونة، والربيعة، والبرني. وتراوح الأسعار حسب النوع والجودة بين 10 ريالات و50 ريالا للصندوق الواحد سعة 3 كجم.

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