الاقتصاد

البورصة المصرية تغلق تعاملاتها على ارتفاع جماعي

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واس - القاهرة 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - سجلت مؤشرات البورصة المصرية ارتفاعًا جماعيًا لدى إغلاق تعاملات اليوم.
وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 44 مليار جنيه ليصل إلى 1.837 تريليون جنيه، وسط تعاملات كلية بالسوق بلغت نحو 8.5 مليارات جنيه.

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وارتفع مؤشر السوق الرئيس "إيجي .إكس 30" بنسبة بلغت 2.44% محققًا 27062.37 نقطة.
كما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي . إكس70" بنسبة 2.93% ليصل إلى 6103.3 نقاط.
وسجل مؤشر (إيجي إكس 100) الأوسع نطاقًا نموًا بنحو 2.98% لينهي التعاملات عند مستوى 8810.84 نقاط.
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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