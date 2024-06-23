شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة المصرية تغلق تعاملاتها على ارتفاع جماعي والان نبدء بالتفاصيل

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الدمام - شريف احمد - سجلت مؤشرات البورصة المصرية ارتفاعًا جماعيًا لدى إغلاق تعاملات اليوم.وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 44 مليار جنيه ليصل إلى 1.837 تريليون جنيه، وسط تعاملات كلية بالسوق بلغت نحو 8.5 مليارات جنيه.وارتفع مؤشر السوق الرئيس "إيجي .إكس 30" بنسبة بلغت 2.44% محققًا 27062.37 نقطة.كما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي . إكس70" بنسبة 2.93% ليصل إلى 6103.3 نقاط.وسجل مؤشر (إيجي إكس 100) الأوسع نطاقًا نموًا بنحو 2.98% لينهي التعاملات عند مستوى 8810.84 نقاط.