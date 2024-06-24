شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على الجهات الأكثر منحا لتراخيص عمل الأجانب فى مصر عام 2023 والان مع تفاصيل الخبر

رصدت بيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أكثر الجهات التى اصدرت تراخيص عمل للأجانب العاملين فى القطاع الخاص عام 2023، حيث استحوذت مديريات القوى العاملة المرتبة الأولى من حيث جهة إصدار تراخيص العمل للأجانب، وبلغ عدد تراخيص العمل الصادرة منها نحو 8 آلاف و122 ترخيص بنسبة 46.8٪ من الإجمالى.

وتشير البيانات التى وردت فى النشرة السنوية للأجانب العاملين فى القطاع الخاص والاستثمارى فى مصر 2023 إلى أن مكاتب الاستثمار جاءت فى المرتبة الثانية بعدد تراخيص بلغ 6 آلاف و227 ترخيص بنسبة 35.9% من إجمالى التراخيص، يليها مكاتب الشركات بعدد تراخيص بلغ ألفى و246 ترخيص بنسبة بلغت 12.9% من الإجمالى.

وشملت القائمة أيضا التراخيص الممنوحة من مكاتب البترول وبلغ عددها 762 ترخيصا بنسبة بلغت 4.4% من إجمالى التراخيص الممنوحة للأجانب للعمل فى القطاع الخاص والاستثمارى عام 2023.

واستحوذ نشاط الصناعات التحويلية على العدد الأكبر من حيث عدد العاملين الأجانب به، حيث بلغ 4495 أجنبى بنسبة 25.9%، يليه نشاط الفنون والابداع والتسلية بعدد 3397 أجنبيا بنسبة 19.6% ثم نشاط التشييد والبناء بعدد 2288 أجنبى بنسبة 13.2%، ثم نشاط خدمات الغذاء والاقامة بعدد 2225 بنسبة 12.8% من إجمالى عدد الأجانب الحاصلين على ترخيص للعمل فى القطاع الخاص والاستثمارى عام 2023.