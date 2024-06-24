شكرا لقرائتكم خبر عن بورصة الدواجن اليوم.. أسعار الفراخ البيضاء تواصل تراجعها في الأسواق والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب إسلام سعيدالإثنين، 24 يونيو 2024 07:00 ص
ننشر أسعار الدواجن تسليم أرض المزرعة اليوم الاثنين والتى تسجل مستويات 79 جنيها فى تداولات وتعاملات اليوم بعد هبوط ملحوظ من مستويات 88 جنيها قبل عدة أيام.
سعر الدواجن اليوم بالتفصيل
سعر الفراخ البيضاء تسليم أرض المزرعة بين 79 إلى 80 جنيها
سعر الفراخ الساسو فى المزرعة بين 95 إلى 96 جنيها.
كتكوت أبيض تسليم أرض المزرعة 24 إلى 26 جنيها
كتكوت ساسو تسليم أرض المزرعة بين 16 إلى 17 جنيها
فراخ بيضاء أمهات تسليم أرض المزرعة بين 70 إلى 72 جنيها.
يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر جوجل نيوز