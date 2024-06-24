ننشر أسعار الدواجن تسليم أرض المزرعة اليوم الاثنين والتى تسجل مستويات 79 جنيها فى تداولات وتعاملات اليوم بعد هبوط ملحوظ من مستويات 88 جنيها قبل عدة أيام.

شكرا لقرائتكم خبر عن بورصة الدواجن اليوم.. أسعار الفراخ البيضاء تواصل تراجعها في الأسواق والان مع تفاصيل الخبر

محمد يوسف

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