شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية «الرازي الطبية» توافق على أعمال وعقود مع شركة «أزود» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن مجلس إدارة شركة الرازي الطبية نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية الأولى (الاجتماع الأول) والذي عقد في تمام الساعة 06:30 مساء أمس الأحد.

ووفقا لبيان الشركة على تداول، تضمنت النتائج: الموافقة على تعيين شركة إبراهيم أحمد البسام وشركاؤه كمراجع حسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية النصف سنوية والسنوية من العام المالي 2024 م، بأتعاب قدرها 175000 ريال.

وشملت النتائج: الموافقة على إبراء ذمة اعضاء مجلس الادارة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2023م.

وتضمنت الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة أزود للصناعة والتي لرئيس مجلس الإدارة د. يوسف بن عبدالله العريني مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن مصروفات بالإنابة للعام 2023م، ولا توجد أي شروط تفضيلية، بمبلغ (31,817) ريال.

وشملت النتائج: الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة أزود للصناعة والتي لرئيس مجلس الإدارة د. يوسف بن عبدالله العريني مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن تسديدات للعام 2023م، ولا توجد أي شروط تفضيلية، بمبلغ (7,581) ريال.

ومن ضمن النتائج: الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة أزود للصناعة والتي لرئيس مجلس الإدارة د. يوسف بن عبدالله العريني مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن استئجار مقر مستودع بنتم للمستحضرات الصيدلانية ومقر إدارة الرازي عن العام 2023م، ولا توجد أي شروط تفضيلية، بمبلغ (23,000) ريال.

وشملت النتائج: الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة أزود للصناعة والتي لرئيس مجلس الإدارة د. يوسف بن عبدالله العريني مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن نقل ملكية أصل ثابت (سيارة نيسان صني 2015) من شركة الرازي الى شركة أزود خلال العام 2023م، ولا توجد أي شروط تفضيلية، بمبلغ (25,000) ريال.

وتضمنت النتائج: الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة أزود للصناعة والتي لرئيس مجلس الإدارة د. يوسف بن عبدالله العريني مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن تعاملات تجارية كمورد ضمن الموردين لموازين طبية خلال 2023م، ولا توجد أي شروط تفضيلية، بمبلغ (11,871) ريال.

وشملت النتائج: الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة أزود للصناعة والتي لرئيس مجلس الإدارة د. يوسف بن عبدالله العريني مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن مصروفات كهرباء وصيانة وحراسة ومياه وسكن موظفين محمله على شركة ازود للصناعة خلال العام 2023م، ولا توجد أي شروط تفضيلية، بمبلغ (161,939) ريال.

ومن ضمن النتائج: الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة ورئيس مجلس الإدارة د. يوسف بن عبدالله العريني والتي لها فيها مصلحة مباشرة وهي عبارة عن مسحوبات خلال العام 2023م، ولا توجد أي شروط تفضيلية، بمبلغ (21,300) ريال.

وتضمنت النتائج: الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة ورئيس مجلس الإدارة د. يوسف بن عبدالله العريني والتي لها فيها مصلحة مباشرة وهي عبارة عن مبيعات خلال العام 2023م، ولا توجد أي شروط تفضيلية، بمبلغ (20,420) ريال.

وشملت النتائج: الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة ورئيس مجلس الإدارة د. يوسف بن عبدالله العريني والتي لها فيها مصلحة مباشرة وهي عبارة عن أيداعات خلال 2023م، ولا توجد أي شروط تفضيلية، بمبلغ (41,720) ريال.

ومن ضمن النتائج: الموافقة على تعديل المادة الرابعة من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بأغراض الشركة.

