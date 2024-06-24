شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية «تدوير» توافق على اعتماد سياسة توزيع الأرباح والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن مجلس إدارة شركة تدوير البيئة الأهلية "تدوير" نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) الذي عقد أمس الأحد.

ووفقا لبيان الشركة على تداول، تضمنت النتائج: الموافقة على تعيين شركة عبد العزيز صالح الصالح وياسر زومان الزومان وخالد فوزان الفهد كمراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية نصف السنوية والسنوية من العام المالي 2024م، والربع الأول من العام المالي 2025م ، وبأتعاب قدرها (560,000) ريال.

وشملت النتائج: الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر2023م، والموافقة على صرف مبلغ 672,000 ريال، مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر2023م.

وتضمنت النتائج: الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة مصنع مقاييس الدقة والتي لرئيس مجلس الإدارة إياد عبدالعزيز النافع مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن صيانة حاويات خلال العام المالي 2023م ولا توجد شروط تفضيلية، بمبلغ 16,100 ريال.

وشملت النتائج: الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة (27) من نظام الشركات وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق وفقا للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.

ومن ضمن النتائج: الموافقة على اعتماد لائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت، والموافقة على اعتماد سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقه منه والإدارة التنفيذية.

وشملت النتائج: الموافقة على اعتماد سياسة توزيع الأرباح، والموافقة على اعتماد سياسة تعارض المصالح ومعايير المنافسة.