شكرا لقرائتكم خبر عن المفوضية الأوروبية تفتح تحقيقا بشأن متجر تطبيقات آبل والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أطلقت المفوضية الأوروبية تحقيقا بشأن ما يتردد عن ممارسات تضر بالمنافسة من قبل متجر تطبيقات آبل.

وقالت المفوضية إنها سوف تحقق بشأن قيام آبل بالحصول على رسوم من متاجر التطبيقات البديلة و مطوري التطبيقات كل مرة يقوم مستخدم لجهاز إيفون بتنزيل برامجهم.

وستحقق المفوضية بشأن الخطوات التي يجب على مستخدمي أجهزة إيفون اتباعها لاستخدام متجر تطبيقات بديل، بالإضافة إلى معايير الأهلية التي تقرها آبل للمطورين من أجل توفير تطبيقات آبل عبر شبكة الانترنت بدلا من متجر تطبيقات آبل.

ويتعلق التحقيق بقانون الأسواق الرقمية بالاتحاد الأوروبي، الذي ينظم سلوك " الشركات الأساسية" (حراس البوابة) الرقمية، مما يشير إلى الشركات التي تحظى بمواقع قوية وراسخة في الاقتصاد الرقمي بالاتحاد الأوروبي، وتعد وسيطا بين كثير من المستخدمين والشركات.

وأعلنت المفوضية أنها أرسلت لشركة آبل" عرضا مبدئيا" يفيد بأن الشركة انتهكت قانون الأسواق الرقمية عبر منع المطورين من توجيه المستخدمين بحرية خارج النظام البيئي لمتجر تطبيقات آبل، وذلك في إطار تحقيق تم فتحه في مارس الماضي.

