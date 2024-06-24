شكرا لقرائتكم خبر عن الاتصالات: جامعة مصر للمعلوماتية ضمن الأفضل بتصنيف التايمز للتنمية المستدامة والان مع تفاصيل الخبر

صُنِفَت جامعة مصر للمعلوماتية، ضمن أفضل الجامعات فى تصنيف التايمز للتنمية المستدامة لعام 2024، إذ تم تقييمها بعد عامين فقط من بدء الدراسة بها وذلك ضمن قائمة ضمت 2152 جامعة ومؤسسة تعليمية من 125 بلد ومنطقة تم تقييمها وإدراجها فى التصنيف وفقا للموقع الإلكترونى لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

ويهدف تصنيف التايمز إلى إبراز الجامعات التى تميزت فى السعى لتحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، ليس فقط فى مجالات معينة، بل أيضًا لجهودها الشاملة للمساهمة فى تحقيق التنمية المستدامة على المستوى العالمى.

وأثبتت جامعة مصر للمعلوماتية التزامها بمعالجة التحديات الأكثر إلحاحًا فى العالم وتميزها فى تحقيق عددٍ من أهداف التنمية المستدامة، منها العمل اللائق ونمو الاقتصاد (وجاءت فى المركز 601-800)، المساواة بين الجنسين (المركز 601-800)، الحد من أوجه عدم المساواة (المركز 801-1000)، الصحة الجيدة والرفاه (المركز 1001+)، التعليم الجيد (المرتبة 1501+)، والشراكات من أجل الأهداف (المرتبة 1501+).

وجدير بالذكر أن جامعة مصر للمعلوماتية ومقرها العاصمة الإدارية هى مؤسسة تعليمية رائدة متخصصة فى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتقدم مجموعة من البرامج الأكاديمية من خلال كلياتها الأربعة: علوم الحاسب والمعلومات، والهندسة، وتكنولوجيا الأعمال، والفنون الرقمية والتصميم. وتوفر الجامعة عدة مناهج فى مختلف تخصصات التكنولوجيا، مع التركيز على التكنولوجيات البازغة ومتطلبات الشركات والسوق، والمجالات ذات الصلة.

ويُعد تحقيق الجامعة لهذا النجاح وإدراجها ضمن تصنيف التايمز نقطة انطلاق لنجاحات أخرى فى المستقبل ومزيد من الجهود والتصميم والالتزام بإحداث تأثير إيجابى فى العالم.