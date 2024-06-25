شكرا لقرائتكم خبر عن «بدجت»: زيادة رأس مال الشركة للاستحواذ على «عالم السيارات» والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعلنت الشركة المتحدة الدولية للمواصلات (بدجت السعودية) نتائج الجمعية العامة غير العادية المتضمنة زيادة رأس مال الشركة (الاجتماع الثاني)، الذي عقد أمس.
ووفقا لبيان الشركة على تداول، تضمنت النتائج: الموافقة على توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس مال الشركة عن طريق إصدار أسهم جديدة في الشركة المتحدة الدولية للمواصلات لغرض الاستحواذ على كامل حصص شركة معدات الجزيرة المحدودة (عالم السيارات).
وكان رأس مال الشركة قبل الزيادة: (711,666,680) ريال تعادل (71,166,668) سهماً عادياً، فيما يصبح رأس مال الشركة بعد الزيادة: (781,666,680) ريال تعادل (78,166,668) سهماً عادياً.
وأوضحت أن المبلغ الإجمالي للزيادة: 70 مليون ريال، وعدد الأسهم الجديدة 7 ملايين سهم عادي، بقيمة اسمية 10 ريالات، فيما تبلغ نسبة الزيادة في رأس المال: 9.84%.
وأفادت بأن سبب زيادة رأس المال، سعي الشركة إلى زيادة رأس مالها لغرض الاستحواذ الكلي بنسبة 100% من رأس مال شركة عالم السيارات.
وأوضحت أن تاريخ نفاذ رأس المال سيتم بعد إتمام عملية نقل ملكية أسهم شركة عالم السيارات لصالح شركة الجذور الراسخة للنقليات المحدودة التابعة والمملوكة بالكامل للشركة المتحدة الدولية للمواصلات.
ونوهت بتفويض مجلس الإدارة أو أي شخص مفوّض له من قبل مجلس الإدارة بإصدار أي قرار أو اتخاذ أي إجراء قد يكون ضروريًا لتنفيذ أي من القرارات التي تخص صفقة الاستحواذ.
وتضمنت النتائج: تعديل المادة 7 من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة برأسمال الشركة.
ووفقا لبيان الشركة على تداول، تضمنت النتائج: الموافقة على توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس مال الشركة عن طريق إصدار أسهم جديدة في الشركة المتحدة الدولية للمواصلات لغرض الاستحواذ على كامل حصص شركة معدات الجزيرة المحدودة (عالم السيارات).
وكان رأس مال الشركة قبل الزيادة: (711,666,680) ريال تعادل (71,166,668) سهماً عادياً، فيما يصبح رأس مال الشركة بعد الزيادة: (781,666,680) ريال تعادل (78,166,668) سهماً عادياً.
وأوضحت أن المبلغ الإجمالي للزيادة: 70 مليون ريال، وعدد الأسهم الجديدة 7 ملايين سهم عادي، بقيمة اسمية 10 ريالات، فيما تبلغ نسبة الزيادة في رأس المال: 9.84%.
وأفادت بأن سبب زيادة رأس المال، سعي الشركة إلى زيادة رأس مالها لغرض الاستحواذ الكلي بنسبة 100% من رأس مال شركة عالم السيارات.
وأوضحت أن تاريخ نفاذ رأس المال سيتم بعد إتمام عملية نقل ملكية أسهم شركة عالم السيارات لصالح شركة الجذور الراسخة للنقليات المحدودة التابعة والمملوكة بالكامل للشركة المتحدة الدولية للمواصلات.
ونوهت بتفويض مجلس الإدارة أو أي شخص مفوّض له من قبل مجلس الإدارة بإصدار أي قرار أو اتخاذ أي إجراء قد يكون ضروريًا لتنفيذ أي من القرارات التي تخص صفقة الاستحواذ.
وتضمنت النتائج: تعديل المادة 7 من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة برأسمال الشركة.