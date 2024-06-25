شكرا لقرائتكم خبر عن «المركزي الكندي الطبي»: تحويل رصيد الاحتياطي إلى الأرباح المبقاة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن مجلس إدارة شركة المركز الكندي الطبي نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول)، الذي عقد أمس الإثنين.

ووفقا لبيان الشركة على تداول، تضمنت الموافقة على تعيين مكتب الدكتور محمد العمري وشركاه- كمراجع حسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص وتدقيق القوائم المالية للربع الثالث وللعام المالي 2024م والربع الأول والربع الثاني للعام المالي 2025م ، بأتعاب قدرها 272 ألف ريال.

وشملت النتائج: الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف / ربع سنوي عن العام المالي ٢٠٢٤م.

وتضمنت النتائج: الموافقة على تعديل لائحة الحوكمة، والموافقة على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة، والموافقة على تعديل لائحة عمل لجنة المكافآت والترشيحات.

وشملت النتائج: الموافقة على تعديل سياسة المكافآت، والموافقة على سياسة الترشيحات، والموافقة على سياسة المسؤولية الاجتماعية.

وتضمنت النتائج: الموافقة على تحويل رصيد الاحتياطي النظامي للشركة والبالغ (6,758,115) ريال كما في القوائم المالية للسنة المنتهية في 31/ 12/ 2023م إلى رصيد الأرباح المبقاة.

ومن ضمن النتائج: الموافقة على إعادة ترتيب مواد نظام الشركة الأساس وترقيمها لتتوافق مع التعديلات المقترحة.