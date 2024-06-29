وظائف شاغرة في شركة BAE SYSTEMS

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الرياض - محمد الوسيري - أعلنت شركة بي إيه إي سيستمز السعودية “BAE SYSTEMS”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من المجمعة، والرياض، والطائف.

تفاصيل وظائف BAE SYSTEMS

وأبرزت شركة BAE SYSTEMS، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

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– مشرف إلكترونيات الطيران (الطائف).

– محاسب العمليات/ الضرائب (الرياض).

– أخصائي سلامة أول (الرياض).

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة BAE SYSTEMS، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 28 يونيو 2024م؛ والتقديم مستمرٌّ حتى تاريخ 11 يوليو 2024م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)