شكرا لقرائتكم خبر عن سعر جرام الذهب اليوم في مصر.. عيار 21 يسجل 3165 جنيها والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استقر سعر الذهب اليوم الثلاثاء، في مصر، عند آخر مستوياته، بعد ارتفاع سجله بنهاية تعاملات أمس الإثنين.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24، في مصر اليوم، نحو 3617.25 جنيه للبيع، و3600 جنيه للشراء.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 22 في مصر اليوم، 3315.75 جنيه للبيع، و3300 جنيه للشراء. سعر جرام الذهب عيار 21 استقر سعر جرام الذهب عيار 21 في مصر اليوم عند 3165 جنيها للبيع، و3150 جنيها للشراء.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 في مصر اليوم 2712.75 جنيه للبيع، و2700 جنيه للشراء. سعر الذهب اليوم وبلغ سعر جرام الذهب عيار 14 في مصر اليوم 2110 جنيهات للبيع، و2100 جنيه للشراء.

واستقر سعر جرام الذهب عيار 12 في مصر اليوم عند 1808.5 جنيه للبيع، و1800 جنيه للشراء.

وسجل سعر الجنيه الذهب في مصر اليوم، 25320 جنيها للبيع، و25200 جنيه للشراء. سعر الذهب اليوم عالميا وانخفضت أسعار الذهب عالميا، اليوم، الثلاثاء، وسط ترقب المستثمرين بيانات التضخم الأمريكية الرئيسية المقرر صدورها هذا الأسبوع.

وتراجع الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.2 %، ليصل سعره إلى 2327.52 دولارًا للأوقية، فيما انخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب بنسبة 0.2 %، مسجلاً 2339.90 دولارًا.

وخسرت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 0.5 %، ليصل سعره 29.47 دولارًا للأوقية، بينما ارتفع البلاتين 0.5 % إلى 999.70 دولارًا، فيما زاد البلاديوم بنسبة 1.5%، إلى 993.83 دولارًا.