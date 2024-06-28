شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا تتوقع المزيد من الصعوبات في العلاقات مع أوروبا.. هذا ما حدث والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تتوقع روسيا فترة صعبة من العلاقات مع الاتحاد الأوروبي، بحسب ما أكده ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين اليوم الجمعة.

وأوضح أن تلك التوقعات، تأتي على خلفية الأسماء المرشحة لقيادة دفة التكتل خلال السنوات المقبلة. آفاق العلاقات الروسية الأوروبية وأشار بيسكوف، بحسب تقارير وكالات الأنباء الروسية، إلى أن المهارات الدبلوماسية لكايا كالاس، رئيسة وزراء إستونيا المرشحة لخلافة جوزيب بوريل، لمنصب الممثل الأعلى الجديد للسياسة الخارجية والأمنية للتكتل، لم تتكشف حتى الآن.

ووصف بيسكوف، كالاس بأنها معروفة جيدا لموسكو: "لتصريحاتها غير المقبولة على الإطلاق والمعادية بشدة لروسيا أحيانا".

بيسكوف انتقد أيضا بالمثل، أورسولا فون دير لاين، التي رُشحت لتولى رئاسة المفوضية الأوروبية فترة ثانية. العلاقات بين موسكو وبروكسل هذا ووصف بيسكوف "آفاق العلاقة بين موسكو وبروكسل" بأنها ضعيفة، مبينًا أن تطبيع العلاقات بينهما، غير متوقع.

وتدهورت العلاقات بين موسكو وبروكسل في أعقاب الغزو الروسي الشامل لأوكرانيا في فبراير 2022.

وكان الاتحاد الأوروبي مرر في الآونة الأخيرة حزمة العقوبات الـ 14 لاستهداف روسيا وزعمائها.

