فرع وزارة التجارة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بمنطقة عسير بدأ في تنفيذ خطته السنوية لموسم الصيف التي تشمل تكثيف الأعمال الرقابية والجولات الميدانية على المحلات التجارية ومنافذ البيع، والتأكد من جودة المنتجات المعروضة في جميع محافظات المنطقة. وأشار الفرع إلى أن أعماله الرقابية استعدادا لموسم الصيف شملت حتى الآن أكثر من 600 منشأة تجارية، وستتواصل خلال الأشهر المقبلة التي تشهد توافد السياح والزائرين إلى المنطقة، من داخل المملكة وخارجها. مبينا أن هذه الجولات ستشمل إضافة إلى مدينتي أبها وخميس مشيط، محافظات (تنومة، النماص، محايل، المجاردة، ظهران الجنوب، سراة عبيدة، بارق، الحرجة، بلقرن، تثليث، طريب، البرك)، وغيرها .

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