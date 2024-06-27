الاقتصاد

عمومية «إم بي سي» توافق على عدم توزيع أرباح عن عام 2023

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة مجموعة إم بي سي نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) والذي عقد في تمام الساعة 8:00 مساء أمس الأربعاء.
ووفقا لبيان الشركة على تداول، تضمنت النتائج: الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2023.
وتضمنت النتائج: الموافقة على تعيين شركة آرنست آند يونغ كمراجع خارجي لحسابات الشركة، لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية الأولية للربع الثاني والثالث والقوائم المالية السنوية للعام المالي 2024، والربع الأول من 2025، بأتعاب قدرها 4.647 مليون ريال.
وشملت النتائج الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين المجموعة وعدة شركات.
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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