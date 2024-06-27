شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية «إم بي سي» توافق على عدم توزيع أرباح عن عام 2023 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة مجموعة إم بي سي نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) والذي عقد في تمام الساعة 8:00 مساء أمس الأربعاء.

ووفقا لبيان الشركة على تداول، تضمنت النتائج: الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2023.

وتضمنت النتائج: الموافقة على تعيين شركة آرنست آند يونغ كمراجع خارجي لحسابات الشركة، لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية الأولية للربع الثاني والثالث والقوائم المالية السنوية للعام المالي 2024، والربع الأول من 2025، بأتعاب قدرها 4.647 مليون ريال.

وشملت النتائج الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين المجموعة وعدة شركات.