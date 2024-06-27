شكرا لقرائتكم خبر عن «الناقول»: إتمام بيع 30% من مشروع «دير فيلا» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة أبناء محمد حسن الناقول إتمام بيع ما يقارب (30%) حتى الآن من مشروع (دير فيلا) لشركتها التابعة شركة دير العقارية.

وقالت الشركة في بيان على تداول: إنها أنجزت 85% من المشروع، ومن المتوقع بيع كامل المشروع خلال العام الحالي.

وأفادت بأن أسباب التأخر عن التاريخ المعلن سابقاً: الركود في السوق العقاري خلال فترة النصف الثاني من العام الماضي.

وأشارت إلى أنه لا يوجد زيادة في تكلفة المشروع، ومن المتوقع ان ينعكس الأثر إيجابيا على القوائم المالية النصفية والسنوية للعام 2024م.