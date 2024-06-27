شكرا لقرائتكم خبر عن «جروف فايف» توافق على تعديل لائحة سياسات الترشح والعضوية بمجلس الإدارة والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعلن مجلس إدارة شركة جروب فايف السعودية للأنابيب نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول)، التي عقدت أمس الأربعاء.
ووفقا لبيان الشركة على تداول، تضمنت النتائج: الموافقة على تعيين شركة كي بي إم جي للاستشارات المهنية مراجعًا لحسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة ذلك لفحص وتدقيق القوائم المالية السنوية من العام المالي 2024م والنصف الأول من العام المالي 2025م، بأتعاب اجمالية قدرها 315,000 ريال غير شاملة ضريبة القيمة المضافة.
وشملت النتائج: الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م.
وتضمنت النتائج: الموافقة على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة، والموافقة على تعديل سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة و الإدارة التنفيذية.
وشملت النتائج: الموافقة على لائحة سياسات واجراءات الترشح والعضوية في مجلس الإدارة، والموافقة على لائحة ضوابط ومعايير المنافسة.
ووفقا لبيان الشركة على تداول، تضمنت النتائج: الموافقة على تعيين شركة كي بي إم جي للاستشارات المهنية مراجعًا لحسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة ذلك لفحص وتدقيق القوائم المالية السنوية من العام المالي 2024م والنصف الأول من العام المالي 2025م، بأتعاب اجمالية قدرها 315,000 ريال غير شاملة ضريبة القيمة المضافة.
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وتضمنت النتائج: الموافقة على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة، والموافقة على تعديل سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة و الإدارة التنفيذية.
وشملت النتائج: الموافقة على لائحة سياسات واجراءات الترشح والعضوية في مجلس الإدارة، والموافقة على لائحة ضوابط ومعايير المنافسة.