«كير الدولية» توقع عقدا مع وزارة الداخلية بـ30.65 مليون ريال

شكرا لقرائتكم خبر عن «جروف فايف» توافق على تعديل لائحة سياسات الترشح والعضوية بمجلس الإدارة والان نبدء بالتفاصيل

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية