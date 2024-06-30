شكرا لقرائتكم خبر عن ظهور مؤثر لـVAR وقرارات مثيرة فى مباراتى الزمالك وسيراميكا والاتحاد ضد الداخلية والان مع تفاصيل الخبر



أكد عادل عقل الخبير التحكيمى، أن مباريات السبت بالجولة الـ28 شهدت قرارات تحكيمية مثيرة للجدل وظهورا مؤثرا لـVAR في القرارات المصيرية خلال فعاليات اللقاءات الثلاثة.

مباراة الزمالك وسيراميكا أدارها حكم الدرجة الأولى طارق مجدى وانتهت بفوز الأبيض 4-1،

ضرب الـ VAR موعدا للظهور المؤثر طبقا للبروتوكول عندما أعلن الحكم عن ركلة جزاء لصالح الزمالك ليستدعي الـVAR الحكم إلى شاشة المراجعة، ليعرض صورة تؤكد أن هناك تسللا على عبد الله السعيد، مما أثر على الخصم في مرحلة بناء الهجمة، وبالتالي يستأنف الحكم بركلة حرة غير مباشرة على الزمالك فى تدخل جيد وتعاون رائع بين الحكم وثنائي الـVAR".

وفي الدقيقة 55 أشهر الحكم البطاقة الصفراء الوحيدة في اللقاء للاعب الزمالك دونجا، وكان رحيما معه، لأنه كان يمكن أن ترتقى إلى طرد مباشر.

لقاء الاتحاد السكندري والداخلية أدارها حكم الدرجة الأولى محمد العتبانى وانتهت بتعادل الفريقين 1-1، يعد القرار الأبرز في اللقاء هو أن الـVAR والمساعد الثاني حرما الاتحاد السكندري من هدف صحيح بداعي التسلل في الدقيقة 8 من عمر اللقاء.

وفي الدقيقة 51 من عمر اللقاء احتسب الحكم ركلة جزاء صحيحة لصالح الاتحاد السكندري، وأكد الـVAR صحة القرار، ثم أحرز الداخلية هدف التعادل في الدقيقة 67 لينتهي اللقاء بالتعادل 1-1 .

لقاء البلدية وإنبى انتهى بالتعادل السلبى بدون أهدافوأدارها حكم الدرجة الأولى حمادة القلاوى، ولم يجد صعوبة في إدارة المباراة السهلة تحكيميا.