شكرا لقرائتكم خبر عن ياسر حمد: طلبت فسخ عقدى مع الزمالك بسبب عدم المشاركة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث ياسر حمد لاعب نادي الزمالك، عن أسباب فسخ عقده مع الفريق الأبيض، موضحا أنه جاء للنادي لكي يلعب، ولأنه لم يحصل على فرصته طالب بفسخ عقده.

وقال حمد، في تصريحات تليفزيونية لقناة أون تايم سبورتس: "طلبت اللعب لكن المدير الفني للزمالك كانت له رؤية أخرى، وأنا أحترم ذلك، تحليت بالصبر حتى أحصل على الفرصة وانتظرت 5 أشهر تقريبا لكن لم يتغير شيء".

وعن أقرب لاعبي الزمالك له كشف اللاعب الفلسطيني أن علاقته بأحمد سيد زيزو جيدة للغاية قائلا: "زيزو لاعب جيد وشخصية ممتازة ويصنع الفارق مع الزمالك".

وأضاف: "المدير الفني للزمالك وإدارة النادي حاولوا إقناعي بالبقاء، لكن الرحيل كان قراري، فقد عانيت بسبب عدم المشاركة، وكنت أشاهد المباريات من المدرجات أو منزلي، لعبت مباراتين فقط وهذا لا يكفي طموحي"