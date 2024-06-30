المتحدث باسم مجلس صيانة الدستور في إيران: المجلس صدق على نتائج الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية

اعلن المتحدث باسم مجلس صيانة الدستور في إيران، أن "المجلس صدق على نتائج الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية". يُذكر ان الانتخابات الرئاسية الايرانية في دورتها الرابعة عشرة بدأت صباح يوم الجمعة. وأعلنت وزارة الداخلية الإيرانية أن "جولة ثانية من الانتخابات ستجري الجمعة المقبلة بين المرشح الإصلاحي مسعود بيزشكيان والمرشح المحافظ سعيد جليلي بعدما فشل المرشحون بتحقيق نسبة 50% وما فوق من أصوات المقترعين في الجولة الأولى، مشيرة الى "تقدم بزشكيان بـ10 ملايين و400 ألف صوت مقابل 9 ملايين ونصف مليون صوت لجليلي". وكشفت الداخلية أن "عدد المشاركين بالانتخابات بلغ 24 مليونا ونصف مليون ونسبة المشاركة بلغت 40%".

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