رئيس الوزراء المجري يعتزم تشكيل كتلة برلمانية أوروبية جديدة

أعلن رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان أنه "يعتزم تشكيل كتلة برلمانية أوروبية جديدة مع الحزب اليميني المتطرف النمساوي والحركة الوسطية التشيكية بزعامة رئيس الحكومة السابق أندريه بابيش".

ولفت أوربان، في مؤتمر صحافي مشترك مع بابيش وزعيم "حزب الحرية النمساوي" هربرت كيكل، الى اننا "نبادر إلى إطلاق هذا البرنامج الجديد والتحالف الجديد"، مضيفًا "أريد أن أوضح أن هذا هدفنا".

وتابع "حقبة جديدة تبدأ هنا، وقد تكون أول لحظة حاسمة من هذه الحقبة الجديدة إنشاء كتلة سياسية أوروبية جديدة ستغيّر السياسة الأوروبية".

وستحتاج الكتلة الجديدة التي أُطلق عليها اسم "وطنيون من أجل أوروبا"، لدعم من أحزاب من أربع دول أخرى على الأقلّ ليتم الاعتراف بها ككتلة في البرلمان الأوروبي.

ووقّع الزعماء الثلاثة "بيانًا وطنيًا" تعهّدوا فيه إحلال "السلام والأمن والتنمية بدلًا من الحرب والهجرة والركود الذي تجلبه النخبة في بروكسل"، وفق أوربان.

وتتسلم المجر الاثنين الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي لمدة ستة أشهر.