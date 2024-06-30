شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية «وسم الأعمال» توافق على تعيين مراجع لحسابات الشركة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة وسم الأعمال لتقنية المعلومات نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول)، الذي عقد الخميس الماضي.

ووفقا لبيان الشركة على تداول، تضمنت النتائج: الموافقة على تعيين شركة سليمان عبدالله الخراشي (الخراشي وشركاه محاسبون ومراجعون قانونيون) - كمراجع حسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية السنوي من العام المالي 2024م والنصف الأول من العام المالي 2025م بأتعاب وقدرها (140.000)

وشملت النتاتئج: الموافقة على إضافة مادة إلى نظام الشركة الأساسي برقم (13) تتعلق بـ(شراء الشركة لأسهمها وبيعها وارتهانها).

وتضمنت النتائج: الموافقة على إضافة مادة إلى نظام الشركة الأساسي برقم (16) تتعلق بـ(أدوات الدين والصكوك التمويلية)، والموافقة على تعديل المادة (19) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بصلاحيات مجلس الإدارة.

ومن ضمن النتائج: الموافقة على تعديل المادة (21) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بصلاحيات الرئيس والنائب والعضو المنتدب وأمين السر.

وشملت النتائج: الموافقة على تعديل النظام الأساس للشركة بما يتوافق مع نظام الشركات الجديد، وإعادة ترتيب مواد النظام وترقيمها؛ لتتوافق مع التعديلات المقترحة.