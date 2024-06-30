شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية «آيكتك» توافق على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة تقدم العالمية للاتصالات وتقنية المعلومات (آيكتك) نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول)، الذي عقد يوم الخميس الماضي.

ووفقا لبيان الشركة على تداول، تضمنت النتائج: الموافقة على تعيين شركة "آر إس إم" المحاسبون المتحدون للاستشارات المهنية - كمراجع حسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة.

وجاء التعيين لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثالث والسنوي من العام المالي 2024م، والربع الأول والثاني من العام المالي 2025م بأتعاب وقدرها 210 ألف ريال.

وتضمنت النتائج: الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على المساهمين بشكل نصف او ربع سنوي عن العام المالي المنتهي في 31-12-2024.