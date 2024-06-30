شكرا لقرائتكم خبر عن الموافقة على انتخاب 5 أعضاء بمجلس إدارة «ثوب الأصيل» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن مجلس إدارة شركة ثوب الأصيل نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول)، والذي انعقد يوم الخميس الماضي.

ووفقا لبيان الشركة على تداول، تضمنت النتائج: الموافقة على تعيين مراجع حسابات الشركة برايس ووترهاوس كوبرز(PWC)، من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2024م والربع الأول من العام المالي 2025م، وتحديد أتعابه البالغة 695 ألف ريال.

وشملت النتائج: الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على المساهمين بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2024م.

وتضمنت النتائج: الموافقة على تحويل كامل الاحتياطي النظامي للشركة بمبلغ 77,317,791 ريال كما في القوائم المالية بتاريخ 31/12/2023م إلى حساب الارباح المبقاة.

وشملت النتائج: الموافقة على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة والتي تبدأ من تاريخ 04/09/2024م لمدة ثلاث سنوات حيث تنتهي بتاريخ 03/09/2027م.

والأعضاء هم: فيصل الجديعي، وعبدالرحمن الجديعي، ود. رائد الحقيل، وم. إبراهيم المهنا، وعبدالله الجديعي.

وتضمنت النتائج: الموافقة على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة، والموافقة على تعديل لائحة عمل لجنة المكافآت والترشيحات، والموافقة على تعديل سياسة معايير إجراءات العضوية في مجلس الإدارة.

وشملت النتائج: الموافقة على تعديل سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة من المجلس والإدارة التنفيذية، والموافقة على تعديل معايير منافسة أعضاء مجلس الإدارة لأعمال الشركة أو أحد فروع نشاطها، والموافقة على تعديل سياسة المسؤولية الاجتماعية.