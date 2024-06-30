الاقتصاد

استقالة رئيس لجنة المراجعة في «شور العالمية للتقنية»

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة شور العالمية للتقنية استقالة محمد عزام الشويعر من رئاسة وعضوية لجنة المراجعة (عضو من خارج المجلس).
وقالت الشركة في بيان على تداول: إن الشويعر تقدم باستقالته من رئاسة وعضوية لجنة المراجعة بتاريخ 30-06-2024م، وذلك لظروفه الشخصية.

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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