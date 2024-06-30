بطالة السعوديين في أقل مستوى تاريخي عند 7.6%

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - سجلت البطالة بين السعوديين في الربع الأول من عام 2024م أقل مستوى تاريخي لها لتصل إلى 7.6%، فيما ارتفع معدل المشتغلين السعوديين إلى السكان ليصل لـ47.5%، وفقا لنشرة سوق العمل الربعية الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء أمس، والتي توضح التغيـرات في سوق العمل للربع الأول 2024 وبعد إعادة تقدير نتائج الربع الرابع 2023 باستخدام بيانات تعداد المملكة 2022م.

ويأتي استمرار انخفاض معدل البطالة لإجمالي السعوديين في الربع الأول من عام 2024م انسجاما مع حزمة التشريعات الاقتصادية الداعمة لسوق العمل السعودي، وهو ما يعكس المضي نحو الوصول بمعدل البطالة إلى 7% قبل عام 2030.

وبحسب النشرة استقر معدل البطالة الإجمالي «للسعوديين وغير السعوديين» للربع الأول من عام 2024 نسبيا عند 3.5% مقارنة بـ 3.4% في الربع الرابع من عام 2023م.

وأشارت النشرة إلى انخفاض معدل البطالة لإجمالي السعوديين إلى 7.6% في الربع الأول من عام 2024م مقارنة بـ 7.8% في الربع الرابع من عام 2023م، وارتفع معدل البطالة بشكل طفيف للسعوديات في الربع الأول من عام 2024م، حيث بلغ 14.2% مقارنة بـ 13.9% في الربع السابق، وانخفض معدل البطالة للسعوديين الذكور في الربع الأول من عام 2024م إلى 4.2% مقارنة بـ 4.6% في الربع السابق.

وأظهرت مؤشرات القوى العاملة في الربع الأول من عام 2024م ارتفاع معدل المشاركة في القوى العاملة لإجمالي السعوديين للربع الأول من عام 2024م حيث بلغ 51.4% مقارنة بـ 50.4% في الربع السابق، فيما انخفض معدل المشاركة في القوى العاملة الإجمالي «للسعوديين وغير السعوديين»، حيث بلغ 66.0% مقارنة بـالربع الرابع من عام 2023م 67.0%.

وأفادت نتائج نشرة سوق العمل للربع الأول من عام 2024م بارتفاع معدل المشاركة في القوى العاملة للسعوديات، حيث بلغ 35.8% مقارنة بـ 35.0% في الربع السابق، وارتفع معدل المشاركة في القوى العاملة للسعوديين الذكور في الربع الأول من عام 2024م، حيث بلغ 66.4% مقارنة بـ 65.4% في الربع السابق.

ويؤكد ارتفاع معدل مشاركة السعوديين في القوى العاملة إلى 51.4% رغبة السعوديين في المساهمة القوية في الحراك الاقتصادي الوطني وقدرة السوق السعودي على استيعابهم.

ويستثمر السوق السعودي في أبناء الوطن من خلال زيادة وتيرة معدلات التوظيف خلال الربع الأول من 2024 وتحقيق انخفاض بمعدل البطالة للسعوديين مع زيادة المشاركة الاقتصادية.

ويستمر السوق السعودي في تحقيق مستويات تاريخية لعمل المرأة حيث انخفض معدل البطالة للسعوديات بمقدار 2.1 نقطة وصولا إلى 14.2% في الربع الأول من عام 2024م مقارنة بـ 16.3% في الربع الأول من عام 2023م.

ويتزامن النمو الاقتصادي في الناتج المحلي الإجمالي في الأنشطة غير النفطية مع الانخفاض في معدلات البطالة للسعوديين الذكور والإناث وهو ما يؤكد قوة السوق السعودي وقدرته على الاستثمار في أبناء الوطن وجذبهم للمساهمة الفاعلة في التنمية.

وأشارت الهيئة العامة للإحصاء إلى أن نشرة سوق العمل تعتمد في نتائجها على مسح أُسري تجريه الهيئة يندرج تحت تصنيف «الإحصاءات الاجتماعية»، ويتم فيه جمع المعلومات من خلال عينة ممثلة لسكان مختلف المناطق الإدارية في المملكة من الأسر، واستيفاء استمارة الكترونية تحتوي على عدد من الأسئلة، ومن خلاله يتم توفير تقديرات ومؤشرات تتعلق بقوة العمل للسكان في سن العمل للفئة العمرية «15سنة فأكثر» المستقرين في المملكة، وتقدير السكان «داخل قوة العمل وخارجها»، وكذلك حساب أهم مؤشرات سوق العمل كمعدل البطالة ومعدل المشاركة في القوى العاملة وغيرها.

المشتغلون حسب الجنسية والقطاع:

قطاع عام

سعودي %49.7

غير سعودي %3.2

الإجمالي %19.9

قطاع خاص

سعودي 49.4%

غير سعودي 74.0%

الإجمالي 65.2%

قطاعات أخرى

سعودي 0.4%

غير سعودي 22.5%

الإجمالي 14.6%

مقارنة بين الربعين الأول 2024 والرابع 2023:

معدل البطالة للسعوديين

7.6 % في الربع الأول 2024م، بانخفاض 0.2 نقطة مئوية مقارنة بالربع الرابع 2023م، وبانخفاض سنوي 1.1 نقطة مئوية عن الربع الأول 2023م.

معدل مشاركة السعوديين في القوى العاملة

51.4 % في الربع الأول 2024م، مرتفعا 1.0 نقطة مئوية مقارنة بالربع الرابع 2023م، واستقراره مقارنة بالربع الأول 2023م.

معدل المشتغلين السعوديين إلى السكان