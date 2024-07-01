شكرا لقرائتكم خبر عن "ثبات للتطوير العقاري" تطلق مشروع "العطرا" في حي النرجس بالرياض والان نبدء بالتفاصيل



الدمام - شريف احمد - أعلنت HYPERLINK "https://thabatred.com/""ثبات للتطوير العقاري" -الشركة الرائدة في طرح المشاريع العقاريَّة المبتكرة، والتابعة لمجموعة HYPERLINK "https://muhaidib.com/ar/""المهيدب"-، عن إطلاق مشروعها الجديد "العطرا"، في حي النرجس، أحد أرقى أحياء شمال مدينة الرياض، الذي يتمتع بمقوِّماتٍ مستدامةٍ وذكيةٍ تلبّي تطلُّعات المجتمع السعودي.

ويوفّر مشروع "العطرا" المتفرِّد بتصميمه الذكيّ، فرصةً رائعةً للأسرة السعوديَّة لتملُّك فيلا راقيةٍ من بين 24 فيلا فاخرة، مقسَّمةً على 4 نماذج، مبنيَّة بأفضل المواصفات وبمساحاتٍ تبدأ من 429 مترًا مربعًا، تتميَّز بقربها من أهم النقاط الحيويَّة والمحاور الشريانيَّة لمدينة الرياض.

ويعتبر موقع "العطرا" أحد أكثر المواقع النابضة بالحياة في العاصمة، محاطًا بالأماكن الحيوية، وأهم المنشآت التعليميَّة، والخدميَّة، والصحيَّة، والترفيهيَّة، ومراكز التسوُّق والأعمال، علاوةً على مجاورته مجموعةً من الطرق الرئيسية التي توفِّر سهولة التنقل والوصول إلى المشروع في غضون وقتٍ قياسيٍّ وجيز، أبرزها طريق الملك سلمان الذي يتقاطع مع طريق أبو بكر الصديق، والطريق الدائري الشرقي، إضافةً لقربه من مطار الملك خالد الدولي، كما تُحيط بمشروع "العطرا" أحياءٌ حديثةٌ ومتكاملة، أهمُّها حي الملقا، وحي الياسمين.

بدورها أعربت "شركة ثبات للتطوير العقاري" عن اعتزازها بطرح مشروع "العطرا"، الذي يأتي تحقيقًا لرسالتها الرامية إلى توفير مجتمعاتٍ حيويَّةٍ وجاذبة، وهو يؤكد قدراتها وإمكانياتها العالية، وسعيها الحثيث لمنح أفراد المجتمع تجارب عمرانيَّةً جديدة، برؤيةٍ تطويريَّةٍ ثاقبة، وبقدراتٍ تنظيميَّةٍ عالية، مدعومةً بمعرفةٍ عميقةٍ بالسوق المحليّ، حيث يواكب مشروع "العطرا" متطلبات العصر الحالي، وهو يتفرَّد بتصاميمه الجماليَّة الحديثة، وحفاظه على خصوصيَّة الأسرة السعوديَّة.

ويمكن للراغبين في معرفة المزيد، والاطلاع على آخر تحديثات "مشروع العطرا"، تسجيل الاهتمام من خلال الرابط هنا، أو متابعة حسابات الشركة على منصَّات وسائل التواصل الاجتماعي @thabatred، وموقعها الإلكتروني thabatred.com.

