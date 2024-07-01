شكرا لقرائتكم خبر عن «المنجم»: تأسيس شركة لتقديم الخدمات اللوجستية المتكاملة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وافق مجلس إدارة شركة المنجم للأغذية، اليوم، على تأسيس شركة تابعة ذات مسؤولية محدودة ومقرها الرياض، متخصصة في تقديم الخدمات اللوجستية المتكاملة.

ووفقا لبيان الشركة على تدال، ستكون هذه الشركة التابعة مملوكة بنسبة 100% لشركة المنجم للأغذية برأس مال يبلغ مليون ريال.

ويأتي هذا التوجه متماشياً مع رؤية الشركة الاستراتيجية للنمو وتطوير الأعمال وتنويع مصادر الدخل.