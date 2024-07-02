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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وزير الاتصالات وتقنية المعلومات، المهندس عبدالله السواحة، اجتمع خلال زيارته للولايات المتحدة الأمريكية مع الرئيس التنفيذي لشركة أمازون كلاود، مات غارمان، وعدد من القيادات العليا في الشركة، بهدف تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين. وجرى خلال الاجتماع مناقشة استثمارات الشركة في المناطق السحابية فائقة السعة، مما يدعم نمو الاقتصاد الرقمي في المملكة والمنطقة بأكملها. تأتي هذه الاجتماعات في إطار الجهود المستمرة لتعزيز البنية التحتية الرقمية في المملكة، وتوفير المزيد من الفرص الاستثمارية والتكنولوجية التي تسهم في دفع تنمية الاقتصاد الرقمي والابتكار في المنطقة.

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