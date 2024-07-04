شكرا لقرائتكم خبر عن «الزامل» تتسلم خطابا بسداد فروقات زكوية بـ7.3 مليون ريال عن عام 2014 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة الزامل للاستثمار الصناعي تلقيها خطاب الاحتساب الزكوي النهائي بناءً على القرار الصادر من الأمانة العامة للجان الزكوية والضريبية والجمركية عن العام 2014 فقط، والمطالبة بسداد صافي فروقات بقيمة 7,316,105 ريال، فيما كانت المطالبة محل الاعتراض سداد فروقات إضافية تبلغ 43.295.893 ريال

وكانت الشركة قد أعلنت في موقع تداول بتاريخ 17 ديسمبر 2020 تلقيها خطابات من هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بتعديل الإقرارات الزكوية المقدمة للأعوام من 2014 إلى 2018 والمطالبة بموجبها بسداد فروقات زكوية.

الجدير بالذكر بأن الشركة لديها المخصصات الكافية لسداد مبالغ الفروقات النهائية التي تم احتسابها، ولا يوجد لها تأثير جوهري على القوائم المالية للشركة.

أما فيما يخص ملف المطالبات بسداد فروقات عن الأعوام من 2015 إلى 2018 فهي ما زالت منظورة لدى الجهات المعنية، وسوف تقوم الشركة بالإعلان عن أي مستجدات في هذا الشأن في حينه.

وكانت شركة الزامل للاستثمار الصناعي قد أعلنت تلقيها خطابات من الهيئة العامة للزكاة والدخل بتعديل الإقرارات الزكوية المقدمة للأعوام من 2014 إلى 2018م والمطالبة بموجبها بدفع مبالغ إضافية.