شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية «ميار» توافق على إصدار صكوك تمويلية بقيمة 500 مليون ريال والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة ميار نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول) والذي عقد أمس الأربعاء.
ووفقا لبيان الشركة على تداول، تضمنت النتائج: الموافقة على توصية مجلس الإدارة بإصدار صكوك تمويلية قابلة للتحويل إلى أسهم مقومة بالريال السعودي، بقيمة اسمية قدرها 500 مليون ريال.
وأضافت أن ذلك يأتي من خلال برنامج لإصدار هذه الصكوك مدته (24) شهرا في سلسلة إصدارات متفرقة يتم طرحها طرحاً عاماً في السوق المالية بالمملكة العربية السعودية.
وأشارت إلى أن ذلك جاء بعد الحصول على كافة الموافقات والتراخيص اللازمة لذلك، والموافقة على أن يكون الحد الأقصى لعدد الأسهم الجديدة هو 1 مليار بقيمة اسمية قدرها (0.50) هللة.
ونوهت بتفويض مجلس الإدارة بتحديد عائد الصكوك التي سيتم إصدارها، وتحديد سعر تحويل الصكوك إلى الأسهم الجديدة التي سيتم إصدارها، وتحديد أي شروط أخرى تتعلق بإجراءات التحويل أو مدته.
ووفقا لبيان الشركة على تداول، تضمنت النتائج: الموافقة على توصية مجلس الإدارة بإصدار صكوك تمويلية قابلة للتحويل إلى أسهم مقومة بالريال السعودي، بقيمة اسمية قدرها 500 مليون ريال.
وأضافت أن ذلك يأتي من خلال برنامج لإصدار هذه الصكوك مدته (24) شهرا في سلسلة إصدارات متفرقة يتم طرحها طرحاً عاماً في السوق المالية بالمملكة العربية السعودية.
وأشارت إلى أن ذلك جاء بعد الحصول على كافة الموافقات والتراخيص اللازمة لذلك، والموافقة على أن يكون الحد الأقصى لعدد الأسهم الجديدة هو 1 مليار بقيمة اسمية قدرها (0.50) هللة.
ونوهت بتفويض مجلس الإدارة بتحديد عائد الصكوك التي سيتم إصدارها، وتحديد سعر تحويل الصكوك إلى الأسهم الجديدة التي سيتم إصدارها، وتحديد أي شروط أخرى تتعلق بإجراءات التحويل أو مدته.