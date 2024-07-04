شكرا لقرائتكم خبر عن فولكس فاجن تنتج السيارة رقم 28 مليون لها في الصين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - احتفلت مجموعة صناعة السيارات الألمانية فولكس فاجن أمس الأربعاء بوصول إنتاج سيارات فولكس فاجن في الصين إلى السيارة رقم 28 مليون من خلال مصانع الشركة المشتركة إف.أيه.دبليو- فولكس فاجن المملوكة لكل من إف.أيه.دبليو جروب الصينية وفولكس فاجن.

وأشارت وكالة أنباء الصين الجديدة(شينخوا) إلى أن السيارة رقم 28 مليون جاءت من طراز ماجوتان وتم إنتاجها في مصنع الشركة بمدينة شانجشون عاصمة إقليم جلين شمال شرق الصين.

وخلال العقود الثلاثة الماضية توسع إنتاج شركة إف.أيه.دبليو-فولكس فاجن من طراز واحد إلى ثلاث علامات تجارية تشمل أكثر من 30 طرازا مختلفا، وتوفر أكثر من 500 ألف وظيفة مباشرة أو غير مباشرة في الصين.

وقال بان شانفو رئيس الشركة المشتركة إنها حققت انجازات كبيرة في مجال تطوير منتجات الطاقة الجديدة في صناعة السيارات والتحول الرقمي وممارسة الأعمال والابتكار.

تأسست شركة إف.أيه.دبليو-فولكس فاجن عام 1991 وأصبحت أكبر شركة سيارات ركوب من حيث المبيعات في الصين وهي أكبر سوق للسيارات في العالم.

وتمتلك الشركة حاليا مصانع في 5 مدن صينية وهي شانجشون وفوشان وشينجدو وتانيجن وشينجداو.