شكرا لقرائتكم خبر عن مكاسب بورصة لندن.. الاسترليني يرتفع مقابل الدولار واليورو والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - سجل الجنيه الاسترليني ارتفاعًا يوم الخميس، مقابل الدولار الأمريكي والعملة الأوروبية الموحدة "يورو".
فقد تداول الاسترليني مع موعد إغلاق الأسواق اللندنية عند 1.2912 دولار أمريكي، بزيادة 0.46%.
كما ارتفع مقابل العملة الأوروبية إلى 1.1881 يورو بزيادة 0.16%.
ارتفاع الأسهم البريطانية
أغلق مؤشر بورصة لندن الرئيس (فوتس 100) يوم الخميس، على ارتفاع بنسبة 0.36%.
وسجل المؤشر -الذي يضم أكبر 100 شركة في سوق لندن للأوراق المالية- مكاسب تعادل 29.83 نقطة، ليصل إلى 8223.34 نقطة.