الاقتصاد

مكاسب بورصة لندن.. الاسترليني يرتفع مقابل الدولار واليورو

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واس - لندن 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - سجل الجنيه الاسترليني ارتفاعًا يوم الخميس، مقابل الدولار الأمريكي والعملة الأوروبية الموحدة "يورو".
فقد تداول الاسترليني مع موعد إغلاق الأسواق اللندنية عند 1.2912 دولار أمريكي، بزيادة 0.46%.
كما ارتفع مقابل العملة الأوروبية إلى 1.1881 يورو بزيادة 0.16%.

ارتفاع الأسهم البريطانية

أغلق مؤشر بورصة لندن الرئيس (فوتس 100) يوم الخميس، على ارتفاع بنسبة 0.36%.
وسجل المؤشر -الذي يضم أكبر 100 شركة في سوق لندن للأوراق المالية- مكاسب تعادل 29.83 نقطة، ليصل إلى 8223.34 نقطة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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