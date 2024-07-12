شكرا لقرائتكم خبر عن مكاسب بورصة لندن.. الاسترليني يرتفع مقابل الدولار واليورو والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سجل الجنيه الاسترليني ارتفاعًا يوم الخميس، مقابل الدولار الأمريكي والعملة الأوروبية الموحدة "يورو".

فقد تداول الاسترليني مع موعد إغلاق الأسواق اللندنية عند 1.2912 دولار أمريكي، بزيادة 0.46%.

كما ارتفع مقابل العملة الأوروبية إلى 1.1881 يورو بزيادة 0.16%.

ارتفاع الأسهم البريطانية

أغلق مؤشر بورصة لندن الرئيس (فوتس 100) يوم الخميس، على ارتفاع بنسبة 0.36%.

وسجل المؤشر -الذي يضم أكبر 100 شركة في سوق لندن للأوراق المالية- مكاسب تعادل 29.83 نقطة، ليصل إلى 8223.34 نقطة.