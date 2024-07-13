شكرا لقرائتكم خبر عن "المركزي الروسي" يخفض الدولار واليوان ويرفع اليورو مقابل الروبل والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن البنك المركزي الروسي اليوم سعر صرف الروبل الرسمي أمام العملات الرئيسية حتى الـ 15 من يوليو الجاري، حيث خفض سعر صرف الدولار الأمريكي بواقع 25 كوبيكاً، مقارنة بسعر اليوم السابق، ليصل إلى 87.7427 روبلاً.

وفي الوقت ذاته، رفع سعر صرف اليورو الرسمي بمقدار 8 كوبيكات ليبلغ 95.7588 روبلاً، بينما خفض سعر صرف اليوان الصيني بمقدار 2 كوبيك ليصل إلى 11.9766 روبلاً.