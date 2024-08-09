السعودية | ولي العهد يُعزي رئيس مجلس السيادة الانتقالي بجمهورية السودان في وفاة شقيقته

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_الرياض

بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية عزاء ومواساة، لسيادة الفريق الأول الركن عبدالفتاح البرهان عبدالرحمن البرهان، رئيس مجلس السيادة الانتقالي في جمهورية السودان، في وفاة شقيقته آمنه – رحمها الله -.

وقال سمو ولي العهد :” تلقيت نبأ وفاة شقيقتكم آمنه – رحمها الله – وأبعث لسيادتكم ولأسرة الفقيدة أحر التعازي، وأصدق المواساة، سائلاً المولى العلي القدير أن يتغمدها بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنها فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء، إنه سميع مجيب.

نسخ الرابط تم نسخ الرابط