نسرين طافش كـ"اللعبة" بأحدث إطلالة لها.. وسعر حقيبتها مرتفع للغاية

ميرنا وليد - بيروت - أطلت الفنانة السورية نسرين طافش على الجمهور، بمجموعة صور عبر حسابها الخاص، ظهرت فيها مثل اللعبة.



وقد إرتدت نسرين فستاناً قصيراً وواسعاً، بكمين منتفخين، وقصة مميزة عند الصدر، ومن عدة ألوان ناعمة ومموجة.

وقد نسقت معه حقيبة يد باللون الفوشيا من Hermes، يصل سعرها إلى 25 ألف دولار، وإنتعلت حذاء باللون البيج بكعب عالٍ، وتزينت بمجموعة أكسسوارات أضافت على الإطلالة رونقاً خاصاً.

وتركت نسرين شعرها منسدلاً على، وطبقت ماكياجاً ناعماً يليق بملامح وجهها.

وكانت قد علقت الممثلة السورية ديمة بياعة على ترتيب وضع إسمها في شارة مسلسل "صبايا" الذي عرض عام 2009، مشعلة الخلاف مجدداً بينها وبين زميلاتها في العمل.

وشاركت ديمة بياعة الجمهور مقطع فيديو جاء فيه: "دقلي ناجي طعمة (أي المخرج) وقاللي ديمة عم يتقاتلوا فلانة وفلانة إنو بدن يحطو إسم قبلي مع أن أنا عقدي كان أعلى أجر كان وأنا وقت انكتب العمل كتبتوا رنا الحريري إلي، قلتلو مش مشكلة نزلن، فقي وإنت وين بالعقدمكتوب إنو إنت أول إسم، قلتلو ما عندي مشكلة هني 5 أنا نزلني آخر إسم، فاتدايقت تحديداً ليش انحطلي صورتين بالشارة، ووجودي بالشارة أكتر منن، أنا بحط راسي على المخدة وأنا مرتاحة، الحمدللة راضية ربي بكل شي عم بعمله".