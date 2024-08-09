المدفعية الروسية تدمر مستودع أسلحة لأوكرانيا.. تفاصيل

ياسر رشاد - القاهرة - قال الخبير العسكري الروسي أندريه ماروتشكو اليوم الجمعة الموافق 9 أغسطس، إن المدفعية الروسية دمرت مستودع أسلحة أوكرانيًا بالقرب من مستوطنة ماكيفكا في جمهورية لوغانسك الشعبية.



وتابع ماروتشكو في تصريحه لوكالة الأنباء الروسية "تاس": "في شمال غرب ماكيفكا، تم تدمير مستودع ميداني للتشكيلات المسلحة الأوكرانية، ووكشف الاستطلاع الجوي عن طاقم قاذفة صواريخ متعددة من طراز BM-21 Grad الأوكرانية يقوم بتحميل السلاح يدويًا، وأدت ضربة مدفعية موجهة إلى الهدف إلى تدمير مستودع مدفعية صاروخية ميدانية وإتلاف القاذفة".



كما أوضح الخبير العسكري، أن تفجير الذخيرة بعد تدمير مستودع المدفعية الصاروخية أدى أيضا إلى إلحاق أضرار بمواقع أوكرانية تقع على ارتفاعات بالقرب من ماكيفكا.



فيما كانت وزارة الدفاع الروسية أعلنت في 21 يوليو، أن القوات الروسية حررت مستوطنة روزوفكا في جمهورية لوغانسك الشعبية.

وكما قال ماروتشكو لوكالة تاس، فإن الجزء الشمالي الغربي من أراضي الجمهورية أصبح بالفعل تحت سيطرة سلطات جمهورية لوغانسك الشعبية بالكامل بعد أن استولت القوات الروسية على المستوطنة.

يشار إلى أن ماكيفكا تقع في الشمال الغربي من جمهورية لوغانسك الشعبية.