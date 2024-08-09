ارتفاع عدد مرضى كورونا بشكل كبير في كوريا الجنوبية

ياسر رشاد - القاهرة - عاد فيروس كورونا على الساحة مرة أخرى في كوريا الجنوبية، حيث قالت السلطات الصحية اليوم الجمعة الموافق 9 أغسطس، إن عدد المرضى الذين تم إدخالهم إلى المستشفيات بسبب فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) ارتفع بدرجة حادة في كوريا الجنوبية مؤخرا.

ووفقا لوكالة يونهاب للأنباء، فإن ارتفاع أعداد المرضى جاء مع عودة ظهور الفيروس في فصل الصيف في جميع أنحاء كوريا الجنوبية.



861 عدد المرضى بكورونا في كوريا الجنوبية



فيما وصل عدد الأشخاص الذين تم إدخالهم إلى 220 مستشفى في جميع أنحاء البلاد بسبب كوفيد-19 إلى 861 شخصا في الأسبوع الأول من شهر أغسطس، وهو أعلى مستوى منذ أوائل فبراير، وفقا للوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها.

كما ارتفع الرقم بسرعة من 148 في الأسبوع الثاني من يوليو إلى 226 في الأسبوع الثالث و475 في الأسبوع التالي له، وتوقعت السلطات استمرار هذا الاتجاه التصاعدي حتى نهاية الشهر الجاري.

وقد كشفت الموجة الأخيرة عن السلالة الفرعية "KP.3" من السلالة "أوميكرون" سريعة الانتشار، وتمثل 45.5% من إجمالي الحالات حتى يوليو.

ومن بين المرضى المحجوزين هذا الشهر، كان 65.2% منهم من الفئة العمرية 65 عاما فأكثر، ويليهم 18.1% ممن تتراوح أعمارهم بين 50 و64 عاما، وعلى الرغم من الزيادة الكبيرة في عدد المرضى، إلا أن أكثر من 90% منهم يعانون من أعراض خفيفة، وأكدت السلطات أن البلاد قادرة على التعامل مع الوضع في ظل النظام الطبي الحالي.

ومن جانبها قامت الحكومة الكورية الجنوبية بتعزيز مراقبة كبار السن والفئات الأخرى المعرضة للخطر ومضاعفة الجهود لضمان استقرار إمدادات الأدوية وأدوات الاختبار، وخروج المرضى بسلام والحد من انتشار الفيروس .

استئناف حملة التطعيم ضد فيروس كورونا

كما ستستأنف حملة التطعيم في أكتوبر، حيث سيتم إعطاء اللقاحات مجانا للفئات المعرضة لخطر العدوى.

وقالت رئيسة الوكالة "جي يونغ-مي": “يزداد خطر الإصابة بعدوى الجهاز التنفسي في فصل الصيف حيث لا يتم تهوية الأماكن المغلقة جيدا، ويمكن أن تزداد المخالطة بين الناس خلال العطلة، ومن الضروري الالتزام بقواعد النظافة الصحية الأساسية”.