الجيش الإسرائيلي يهاجم مركز قيادة لحزب الله في جنوب لبنان

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن الجيش الإسرائيلي في بيان أن طائرات مقاتلة تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي هاجمت مركز قيادة لحزب الله في جنوب لبنان الليلة الماضية.

ووفقا لوكالة الأنباء الروسية “تاس”، جاء في البيان التالي: "خلال الليل، هاجم سلاح الجو الإسرائيلي مركز قيادة لحزب الله في منطقة هناوي وبنية تحتية إرهابية في منطقة عيتا الشعب في جنوب لبنان".

وأضاف جيش الدفاع الإسرائيلي أن مقاتلات إسرائيلية ضربت أيضًا منصة إطلاق تابعة لحزب الله بالقرب من عيتا الشعب والتي أطلقت منها صواريخ باتجاه منطقة بيرانيت في الجليل الأعلى يوم الخميس.

قال جيش الدفاع الإسرائيلي إنه رصد عدة قذائف سقطت في مناطق مفتوحة بعد عبورها من لبنان عقب انطلاق صفارات الإنذار في شمال إسرائيل، ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات.